Het lijkt soms geklieder, maar grafiekmanifestatie oogst veel lof van bezoekers: ‘Heel verrassend’

HUISSEN - Op de Grafiekmanifestatie van LingeW’art is aan variatie geen gebrek. In Huissen tref je boeiende portretten van vrouwelijke kopstukken uit de politiek en het werk van leerlingen van basisschool en OBC.

Voor de politiek getinte kunst moet je bij Ben Hannan Gast (59) uit Doetinchem zijn. Hij neemt duidelijk stelling bij sommige werken. ,,Ik roep op tot vrede. Daarom wijs ik op een gedicht waarvan de eerste regel luidt: ‘Laten we weigeren vijanden te zijn’.”

Hij toont een grafiek van mensen die monddood zijn gemaakt. Die omgebracht zijn vanwege hun politieke uitingen. Ben Hassan Gast doelt daarbij op Kennedy, Bhuto, Pim Fortuyn. Hij heeft daarnaast vrouwen uit de politiek afgebeeld, van Angela Merkel en Golda Meir tot Neelie Kroes.

Roeping

Wie de knusse expositieruimte binnenkomt, ziet meteen hoe bevlogen kunstenaar Titi Zaadnoordijk (61) uit het Friese Scherpenzeel aan het werk is met linoleum, haar favoriete materiaal. Ze maakt met de bezoekers een kunstwerk van bloemen.

Zij heeft duidelijk haar hart gevolgd. ,,Ik heb drie jaar biologie gestudeerd. Toen was ik er wel achter dat ik geen bioloog zou worden. Veel liever wilde ik kunstenaar zijn. Ik dacht dat het niet voor mij was weggelegd. Kunstenaars waren in mijn ogen speciale mensen en ik ben maar een gewoon meisje. Het is me toch gelukt. Kunst is echt mijn roeping.”

Ze is veelzijdig. Als ze even niet met grafisch werk bezig is en een bezoeker op de speciale stoel plaatsneemt, fluistert ze hem of haar een gedicht in het oor. Dat maakt de expositie zo leuk.

Geklieder

De bezoekers lopen intussen bewonderend rond. ,,Bij sommige werken denk je ‘wat een geklieder’. Maar als je langer kijkt, zie je een beeld ontstaan. Het is prachtig wat hier getoond wordt”, zegt Harry van den Beld (67) uit Huissen.

,,Het is echt verrassend”, meent Claudia Folker (48) uit Nijmegen. ,,Op deze tentoonstelling is goed te zien dat de grafische technieken verschillend zijn toegepast. En ook van deze locatie word ik blij.”

Bestuurslid Willem Bosschaart van de Stichting LingeW’art bevestigt dat. Het prijst de lichtinval in ’t Convent en de Antoniuskapel. Daardoor komen zijn werken goed tot hun recht.

Kunst op blote voeten

Medeorganisator Anja Bourgondien is opgetogen over de bijzondere openingshandeling van vrijdagavond. Daarbij stapte Titi Zaannoordijk op blote voeten door gekleurde inkt en maakte ze zo op speelse wijze een kunstwerk.

Van grote toeloop is in het eerste weekend geen sprake. Liefhebbers kunnen er nog terecht. De expositie is te bezoeken op 12 , 13 en 19 november van 12.00 tot 17.00 uur en op 20 november van 12.00 tot 16.00 uur. Er is genoeg te zien.