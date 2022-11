Het wachten is op de actiegroep Kick Out Black Friday

Maik Angenent met rug recht en kop omhoog weg bij RKHVV

HUISSEN - De samenwerking tussen de Huissense voetbalclub RKHVV en trainer Maik Angenent is voorbij. De beslissing is, zoals dat heet, in goed overleg genomen. Frans Koenen neemt zijn taken tot het einde van het seizoen waar.

16 november