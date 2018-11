Hobbyhistoriscus onthult pijnlijke details over bombardement in Betuwe

De hobbyhistoricus verzamelde de afgelopen jaren duizenden filmpjes, foto's en documenten. Door minutieus het materiaal uit te spitten en archiefbeeld met elkaar te vergelijken, kwam hij tot nieuwe historische ontdekkingen, net zoals hij er eerder achter kwam dat het bombardement in Doetinchem (maart 1945) door de Amerikanen werd uitgevoerd.



In de voorburcht van Kasteel Doornenburg, een belangrijk strategisch punt in de Tweede Wereldoorlog, laat hij met al zijn bestanden zien hoe hij op detectiveachtige wijze tot zijn conclusies is gekomen. ,,De fascinatie begon toen in de weilanden bij mijn huis in Loenen aan de Vecht een duizendponder (vliegtuigbom, DA) werd gevonden.”