Hoe het wierookvat van Els’ vader verdween bij het bombardement op Huissen én 75 jaar later terugkwam

Het wierookvat was van Brandsens vader, Leen van Assendelft. Hij werkte als ingenieur bij de AKU in Arnhem, later AkzoNobel. De oorlog belemmerde het werk en hij werd actief in Huissen waar hij gewonden verzorgde in het ziekenhuis van de Cremerstichting.



Hij kreeg er de bijnaam ‘de ingenieur’. Zijn vriend Hent Scholten bezorgde hem een kamer bij bakkerij Jansen in Huissen.



,,Mijn vader had er een bed en een kast met daarop het wierookvat. In oktober 1944 werd hij wakker geschud door bombardementen. Dat hij nog onder zijn bed kon kruipen, is zijn redding geweest. Het pand was verwoest, behalve het uiterste puntje met een klein stuk muur dat bleef staan.



Daarachter lag mijn vader. Hij was wonder boven wonder ongedeerd gebleven. Maar het wierookvat was weg.”