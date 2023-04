Hoera! Deze Lingewaarders kregen vandaag een lintje

Zorgwonin­gen voor daklozen mogen er van rechter komen in Nijmegen-Noord, buurt geeft strijd niet op

Jaren was er discussie over, nu mag de bouw van vijf zorgwoningen voor voormalig daklozen in Nijmegen-Noord tóch doorgaan. Een vergunning hiervoor heeft de gemeente Nijmegen terecht verleend, concludeert de Arnhemse rechtbank. Omwonenden zijn teleurgesteld.