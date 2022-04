Hoge straffen geëist in Gelderse ‘Tinder Swindler-zaak’: ‘Mooie vrouwen, dure auto’s en luxe panden’

Voor de rechtbank in Zutphen eiste ze tegen hem en zijn handlangers forse celstraffen.

Huissenaar B. zat in de hennep en richtte volgens justitie diverse nepbedrijven op. Overal had B. vriendinnen zitten die hij inzette om woningen, een coffeeshop en zelfs een Ferrari te kopen. Hij onderhield met meerdere vrouwen tegelijk een relatie en verwekte bij een aantal een kind. Bovenal was hij uit op hun handtekening.

Quote Zijn deze vrouwen nu slachtof­fer of doorgewin­ter­de criminelen? Het zit er ergens tussenin Officier van Justitie

Fictieve salarissen

De vriendinnen waren op papier bij zijn nepdetacheringsbureaus in Arnhem in dienst als ‘accountmanager’ of ‘officemanager’ en kregen fictieve salarissen uitgekeerd. Bij verschillende banken werden vervolgens met behulp van valse werkgeversverklaringen voor tonnen aan hypotheek- en andere geldleningen afgesloten.

Daarmee werden woningen in Rheden, Velp en Brummen, een hotel in Winterberg, de coffeeshop in Apeldoorn en dure auto’s aangeschaft. Onder al die aanvragen voor hypothecaire en andere geldleningen bij tal van banken stonden de handtekeningen van B’s vriendinnen.

In november 2018 werden B., drie vriendinnen en een autohandelaar uit Brummen opgepakt. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) speelden de oplichtingszaken al vanaf 2006, en is er voor meer dan 1 miljoen euro gefraudeerd.

Illegaal geld

Zelf was B., officieel zzp’er in de zorg, om onduidelijke reden niet bij de rechtszaak aanwezig. Volgens de officier van justitie had B. altijd stapels bankbiljetten op zak, briefjes van 500 euro waren geen uitzondering. Maar het was allemaal illegaal geld. Om aan legaal geld te komen had hij financiële stromannen en zijn vriendinnen nodig. De strafzaak deed de officier denken aan The tinder swindler, een Netflix-documentaire over een meesteroplichter.

Al acht ze deze vrouwen schuldig aan oplichting, valsheid in geschrifte en witwassen. ,,Ze zijn bezweken voor de verleiding van een foute man en het snelle geld.” Zo kregen de verdachten salaris van het detacheringsbureau, waar ze nauwelijks of nooit waren geweest. Ook ontvingen ze van B. grote sommen contant geld, die ze op hun bankrekening lieten storten. ,,Zijn deze vrouwen nu slachtoffer of doorgewinterde criminelen? Het zit er ergens tussenin.”

Tegen B. eiste ze 5,5 jaar cel. Tegen een 44-jarige vrouw uit Zevenaar eiste ze een celstraf van drie jaar, waarvan één jaar voorwaardelijk. Een 39-jarige vrouw uit Duiven moet van het OM veertig maanden de cel in, en een 41-jarige vrouw uit Duiven achttien maanden. Tegen de autohandelaar eiste ze een werkstraf van 160 uur. Hij bouwde zijn bedrijf uit met geld van B. De officier wil wel dat zijn handelsvoorraad aan auto’s verbeurd wordt verklaard.

Slachtoffer?

De vrouwen, een van hen was niet aanwezig, vinden zichzelf vooral slachtoffer van hun voormalige vriend.

Ze waren wellicht naïef geweest, maar hadden niet het idee dat ze iets verkeerds hadden gedaan. ,,Duncan was zielig. Hij was een keer failliet gegaan, en kon dus niks op zijn naam zetten.” Dus deden zij dat. Want Duncan verzekerde hen steeds dat alles dik in orde was.

,,Ik dacht dat als er belasting over werd betaald, dat het wel oké was”, zei de 39-jarige officemanager, die in werkelijkheid kapster bleek te zijn. ,,Ik stond met mijn rug tegen de muur’, zei de Zevenaarse, die op papier de eigenaar was van de coffeeshop. ,,Ik wilde stoppen, maar toen greep Duncan mij bij mijn strot. Ik durfde niet meer.”

De advocaten mogen donderdag pleiten. De rechtbank doet in juni uitspraak.