Honderd bedden tussen de Betuwse aardbeien voor Poolse werknemers

Hendriks eist excuus en schadever­goe­ding in slepend conflict Gendt

22 december GENDT - Willy Hendriks uit Gendt wil dat achterbuurman Vincent Milder én de gemeente Lingewaard excuus aanbieden voor de jarenlange strijd in de hoek Langstraat-Kruisstraat in het Gendtse buitengebied. Wethouder Johan Sluiter beaamt dat de gemeente jarenlang heeft verzuimd in te grijpen bij de burenruzie, maar ziet vooral brood in de oplossing die hij vorige week wereldkundig maakte.