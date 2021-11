Hondjes zijn luxepoezen in deze chique opvang in Bemmel: 'Moet als een dagje uit zijn’

reportage Zettense scholieren hebben verlich­ting keurig op orde: ‘Lampjes branden omdat ik niet dood wil’

ZETTEN - Omdat ik niet dood wil. Het is één van de gegeven antwoorden in een brugklas van het Hendrik Pierson College in Zetten tijdens een quiz over fietsverlichting. Met het bewustzijn over de noodzaak van fietsverlichting zit het wel snor, stellen Sjamke Bouten en Eva van Unen tevreden vast.

15 november