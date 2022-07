Hoogbejaard Fort Pannerden springlevend na 150 jaar: ‘Je moet proberen iedereen voor de geschiedenis te interesseren’

Plan voor Liemers sociaal werkbe­drijf, als alterna­tief voor het Arnhemse Scalabor

WESTERVOORT - Om de kosten in de hand te houden moeten de Liemerse gemeenten een eigen sociaal werkbedrijf oprichten, als alternatief voor het Arnhemse Scalabor. Dit is de mening van de Westervoortse gemeenteraad, die de andere gemeenten wil vragen samen te onderzoeken of het plan haalbaar is.

8 juli