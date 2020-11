Hoogbouw op stadseiland in Veur-Lent? Het is nu al druk!

Het virus en ik ‘Jammerde­bam­mer.’ Mieke uit Huissen moest haar camping in Italië na slecht seizoen ook nog eerder sluiten

23 november Mieke Willemsen (55) uit Huissen startte in 2006 in Italië met haar man Michel een camping en countryhouse. Ze vertelt over de corona-crisis in Le Marche. ,,Ook hier loopt het sinds oktober volledig uit de hand.”