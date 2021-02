Hoogwaterpiek bereikt Nederland vrijdag: 15 meter boven NAP bij Lobith

Betuwse verpleeg­hui­zen zijn begonnen: eerste coronaprik­ken gezet

28 januari HERVELD/ ELST/ BEMMEL - Verpleeghuizen in Overbetuwe en Lingewaard zijn begonnen met het vaccineren tegen corona bij hun bewoners. De bereidheid om gevaccineerd te worden onder ouderen is groot, melden de zorginstanties. Donderdag werd geprikt op de Hoge Hof in Herveld en De Lingehof in Bemmel, vrijdag volgt Liefkenshoek in Heteren.