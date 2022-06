Horeca en middenstand draaien nog niet op volle toeren door personeelsebrek: ‘Er breekt een spannende periode aan’

HUISSEN - Restaurants en winkels in de Betuwe draaien nog niet altijd op volle toeren. Door een tekort aan personeel sluiten ze een dag in de week (extra), gaan later open of eerder dicht. Ook zijn er horecabedrijven die de terrassen hebben verkleind of klanten alleen buiten bedienen.