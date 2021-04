Huissen rouwt om heengaan van restauranthouder Claudio Feboli, ‘een prachtig mens’

Klimaatbos­je op Plaksche Veld in Bemmel is eerste stap op weg naar heel veel bosjes in Lingewaard

8 april BEMMEL - Iedere inwoner van de gemeente Lingewaard woont straks op loopafstand van een klimaatbosje. Dat is het streven van de Stichting Lingewaard Natuurlijk (SLN). Het eerste klimaatbosje op het Plaksche Veld in Park Lingezegen is daartoe de eerste aanzet. ,,Dat is slechts het begin”, zegt voorzitter Jac Lamerichs van SLN.