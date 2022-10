Huissen schrikt wakker van enorme vuurwerkbom: ‘We zaten rechtop in bed’

Met videoEen gigantische knal, die in een groot deel van Huissen te horen én te voelen was. Een vermoedelijke vuurwerkbom zorgde ervoor dat veel Huissenaren wakker schrokken. ‘Wat een aso's!’

De bom ging in de nacht van vrijdag op zaterdag rond 4.20 uur af, in een park in de wijk Loovelden. Op camerabeelden is een gigantische explosie te zien, waarbij enkele jongeren wegrennen en -fietsen van de plek van de knal.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

‘Niet normaal’

Onder de video, die door Buurtpreventie Loovelden op Facebook is gezet, reageren mensen verbolgen. ,,Niet normaal was het, die knal. We zaten allemaal rechtop in bed’’, schrijft Sara Jansen. ,,Wat een enorme aso's!’’

,,Vreselijke knal was het, dacht dat het bij ons in het gebouw was. Vreselijk angstig’’, schrijft Jose van der Haring. ,,Man man man, dit hoorden we vanmorgen dus! Niet normaal meer!’’, reageert Martijn Verhagen.

Volgens Buurtpreventie Loovelden is de politie op de hoogte van het incident en wordt getuigen gevraagd zich bij de politie of bij Buurtpreventie Loovelden te melden.