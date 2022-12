Huissen zet zich schrap voor ontmanteling van de bom: ‘De EOD neemt het serieus, een veilige gedachte’

Vliegtuig­bom in Huissen wordt op 19 december ontmanteld, ontruiming alleen in directe omgeving noodzake­lijk

HUISSEN - Bij de ontmanteling van een zware vliegtuigbom in het centrum van Huissen hoeven alleen mensen hun huis uit die in een straal van 40 meter rond de 500-ponder wonen. Daarmee is de ontruimingszone veel kleiner dan waarvoor eerder gevreesd werd.

9 december