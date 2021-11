Huissenaar (33) die oom van vriendin door hoofd schoot staat woensdag voor de rechter

VIDEO Man uit Cuijk overleden na schietinci­dent Huissen, Wijchenaar lichtge­wond; verdachte is bewoner

HUISSEN - Een slachtoffer van de schietpartij vrijdagavond in Huissen is overleden. Dat heeft de politie bekend gemaakt. Een 48-jarige man uit Cuijk overleed in de nacht van vrijdag op zaterdag in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

