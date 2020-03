Huissenaar (41) veroordeeld tot werkstraf na overrijden 84-jarige voetganger in Angeren

Kweker Bejafleur probeert miljoen planten via de kraam te verkopen

18 maart HUISSEN - De violen van kwekerij Bejafleur uit Huissen gaan als warme broodjes over de toonbank. Tot grote verrassing van kweker Roel Beijer. Het is echter een doekje voor het bloeden voor de Huissenaar die keihard wordt getroffen door het corona-virus. ,,Dit virus is rampzalig voor de handel.”