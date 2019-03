Huissenaar helpt Interpol en FBI kunstroof tegen te gaan

Rond kunst en criminaliteit hangt een zekere romantiek. Fictieve maffiabazen als Tony Montana (Scarface) en Vito Corleone (The Godfather) hebben in hun Hollywood-kaskrakers het huis vol hangen met dure kunstvoorwerpen en kunstroof is zelfs het hoofdthema van The Thomas Crown Affair. Ook de Nederlandse topcrimineel is gek op kunst. Bij invallen en huiszoekingen vindt de politie naast stapels biljetten en zakken coke vaak peperdure kunstobjecten, weet Van Os.

De objecten zijn vaak jaren daarvoor met ‘verkeerd geld’ gekocht, om het via kunst jaren later wit te wassen. ,,Gistermorgen om kwart over acht ging de telefoon nog. De politie, of ik even kon beoordelen hoeveel de kunst waard was die in een huis was aangetroffen en waar het vandaan kwam. Meestal sturen ze mij foto’s door, maar heel soms moet ik ter plaatse gaan kijken.”