Huissenaar veroordeeld voor ‘mysterieuze’ mishandeling vriendin

Column Binnendijks Binnen­dijks: Telefoon

23 september Hoe vaak overkomt het me? Vaak, veel te vaak. Je belt iemand op en die krijg je aan de lijn. Nee: je dénkt dat je hem (m/v) aan de lijn krijgt. Je hoort hem z’n naam zeggen en in de daaropvolgende stilte begin je enthousiast aan je verhaal. Tot die brute onderbreking: ‘... is op dit moment niet aanwezig’. Grrr. Gefopt door zo’n telefonisch foefje.