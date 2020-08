Huissenaar Willem heeft een brouwerij in zijn darmen: geen alcohol op en tóch dronken

Willem Aalbers (34) uit Huissen had als veroorzaker van een verkeersongeval afgelopen najaar alle schijn tegen. Hij rook naar alcohol. En het alcoholpromillage in zijn bloed was 2.34. Die waarde meet je na meer dan tien glazen bier. Hij beweerde dat hij geen druppel alcohol had gedronken. Vrijwel niemand geloofde hem. Zijn rijbewijs werd ingenomen, hij raakte zijn baan kwijt en kwam in de financiële problemen. En toch had hij gelijk.

Na de keuring gaat hij naar huis. In de middaguren doet hij boodschappen en gaat bij zijn ouders in Westervoort langs om een hapje te eten. ,,Ze vinden me stil, een beetje afwezig, maar ze merken niets verontrustends aan me. Ik ben naar mijn appartement in Huissen gereden en toen was er volgens mij nog niets aan de hand. In de avonduren ben ik dus kennelijk weer in de auto gestapt. Daar herinner ik me niets meer van.”