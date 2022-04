Huissenaren opgelet: Karstraat twee weken op slot wegens werkzaamheden

met video Chauffeur haalt koeltjes heftruck van vrachtwa­gen om midden op A15 busje met gekantelde aanhanger te helpen

OOSTERHOUT - Een bijzonder en misschien wel heldhaftig tafereel: op de dashboardcamera van een vrachtwagenchauffeur is in de verte te zien dat een bestelbusje met een grote aanhanger zaterdag in de slip raakt, half in de berm terechtkomt en dat vervolgens de aanhanger op de zijkant belandt.

15:06