Huissens straatschoffie naar Ajax

Huissense Vera ten Westeneind toch in WK-selectie

6 juni HUISSEN - Vera ten Westeneind is door bondscoach Michel Kreek opgenomen in de voorselectie van het Nederlands elftal voor voetbalsters onder 20 jaar voor het WK in Frankrijk. Dat is opvallend, want de uit Huissen afkomstige verdedigster van PSV is nog herstellende van een knieoperatie van vorig jaar augustus.