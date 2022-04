Huissense Aniek eert met PSV-shirt haar verongelukte mentor Nick: ‘De eerste keer straks in juli zal heel speciaal zijn’

Paaswonder Batouwe blijft uit: ‘Het slijt, maar dat heeft tijd nodig’

Het paaswonder voor de basketbalsters van Lekdetec.nl/Batouwe is uitgebleven. Het verhaal van de Bemmelsen kende geen wederopstanding waardoor het avontuur in de play-offs om de landstitel in de women's basketball league beperkt bleef tot twee verloren wedstrijden tegen Lions.

18 april