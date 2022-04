Huissense Aniek eert met PSV-shirt haar verongelukte mentor Nick: ‘De eerste keer zal heel speciaal zijn’

Mijn leven, mijn dromen Simone houdt van hockey en het maken van armbanden: ‘Het liefst heb ik gewoon veel vrije tijd’

Hoe ziet je leven eruit als je jong bent en waar droom je als tiener over? We vragen het deze week aan Simone Nijenhuis (12). Ze gaat in Elst naar de middelbare school, houdt van hockey en maakt graag armbandjes. Ze woont in Bemmel samen met haar moeder, vader en zusje Nina.

10 april