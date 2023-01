Huissense bouwval vol asbest wordt na achttien jaar aangepakt: ‘Kosten verhalen we op de eigenaar’

De gemeente Lingewaard geeft nog deze maand een gespecialiseerd bedrijf de opdracht om de asbest op te ruimen van de woning aan het Laaksevoetpad in Huissen. ,,De kosten hiervan verhalen we op de eigenaar”, aldus een woordvoerder van de gemeente.

Omwonende Rowalt Grijn reageert verheugd op het feit dat de gemeente eindelijk overgaat tot actie. Meerdere keren drongen hij en zijn vrouw aan op maatregelen, want ze maken zich zorgen over de asbest in de woning. Bij storm en wind raakt dit los van het pand en waait het volgens Grijn en zijn vrouw naar de omliggende tuinen. ,,We zijn hier dus erg blij mee. Goed nieuws, voor iedereen én voor het milieu”, zegt hij over de opruiming.