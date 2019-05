Huissense geiten drachtig? Welnee, ze zijn gewoon te dik

Stoffelij­ke resten van Duitse soldaat uit Tweede Wereldoor­log geborgen in Bemmel

13:51 BEMMEL - Bij het zoeken naar oude munitie in de buurt van Bemmel is vorige week vrijdag het stoffelijk overschot gevonden van een vermiste Duitse soldaat uit de Tweede Wereldoorlog. Waar precies in Bemmel kan de Explosive Clearance Group (ECG), die de ontdekking deed, vrijdag niet zeggen.