Huissense Laura wil Sigrid Kaag achterna: ‘Wil je grote dingen veranderen, dan moet je dat doen in de politiek’

Veel Huissenaren zullen haar kennen, maar kijk er niet raar van op als over enkele jaren half Nederland haar kent. Laura Neijenhuis heeft grote ambities met D66 in de landelijke politiek. ,,Minister van Ruimtelijke Ordening of Buitenlandse Zaken zou uiteindelijk prachtig zijn. Maar ik blijf altijd een echte Huissense, dat gaat er nooit uit.”

Als basisscholiere stond Laura Neijenhuis al op de barricaden: ,,Riepen we met wat klasgenoten naar mensen die naar het stemhokje gingen dat de nieuwe fusiegemeente toch vooral ‘gemeente Huissen’ moest gaan heten. We vreesden dat alles naar Bemmel of Elst zou vertrekken. En we kregen nog gelijk ook: gemeentehuis weg, alle banken weg, de kerk dreigt te vertrekken.”

Neijenhuis is vorige week op de 64ste plek van de landelijke kieslijst van D66 gezet. Kansloos voor een plek in de Tweede Kamer. Maar tot 1 december mogen leden hun best doen op haar hoger op de lijst te krijgen.

Was dat bericht ‘hoera ik sta op de lijst' of ‘jammer dat ik niet hoger sta’?

,,Allebei. Blij dat ‘dat meisje uit een eenvoudig gezin uit Huissen’ een serieuze stap in de landelijke politiek maakt. En jammer omdat ik op een plaatsje in de top 50 had gehoopt. Want dan ga je ook echt meedoen in de landelijke campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen. Maar zie het vooral als opstapje om over vier jaar echt de Tweede Kamer te halen.”

Is een plek in de Tweede Kamer uw doel of streeft u straks ook naar een ministerspost?

,,Ooit zou ik best minister willen worden. Maar het partijleiderschap, zoals Sigrid Kaag dat nu gaat doen, lijkt me ook fantastisch. Deze vrouw inspireert mij. In mijn jonge schooljaren grapte ik wel eens dat ik ook best de eerste vrouwelijke premier van dit land zou willen worden.”

Quote Voor carnaval, umdracht, kermis en vleiskeu­ren kom ik zeker naar Huissen. Net als voor sommige activitei­ten van de scouting Laura Neijenhuis