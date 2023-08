Huissense milieustraat in beroep tegen dwangsom van provincie

Voor beide vestigingen heeft het bedrijf het aan de stok met de provincie, die ontevreden is over de manier waarom Heijtink afvalmeldingen doet. Zo’n melding moet het bedrijf doen bij elke keer dat het afval ophaalt of ergens aflevert. Volgens de ODRA en de provincie is de situatie in Huissen zo ernstig dat er een dwangsom nodig is om verbetering af te dwingen.