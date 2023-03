Huissense muziekvereniging De Bevelanders neemt afscheid: ‘Doet me wel een beetje verdriet’

,,Na al die jaren, dat doet me wel een beetje verdriet", zegt bestuurslid Piet Schrijver over het besluit om te stoppen. ,,Aan de andere kant is het goed dat we op tijd stoppen, op een moment dat het nog verantwoord is.” Hij doelt daarmee op de voornaamste reden om er een einde aan te maken. De meeste van de veertien muzikanten zijn namelijk op leeftijd. ,,Het is lastig om iedereen gezond te houden, terwijl we wel samen moeten repeteren en optreden”, aldus Schrijver.

‘Spontane muzikale karakter langzaam verloren’

Door de teruglopende basisbezetting moet steeds vaker een beroep worden gedaan op muzikanten van buitenaf. ‘Gevolg is dat het kenmerkende spontane muzikale karakter van de blaaskapel langzaam verloren gaat, waardoor het steeds minder des Bevelanders is', schrijft de vereniging, die ook een fanclub heeft, in een persbericht.

De laatste jaren bouwde de groep, opgericht in 1971, al af. Eind vorig jaar ontving de vereniging nog de Cultuurprijs Huissen voor al het gedane werk. Een waarderingsprijs die ze ooit zelf in het leven heeft geroepen.

Slotfeest

Tot 1 januari 2024 zijn er ‘gewoon’ nog optredens van De Bevelander Muzikanten. Zondag 26 november staat een groots slotfeest op de agenda in café De Hoeve in Huissen. ,,De plaats waar het allemaal begon”, weet Schrijver, die er toen bij was. ,,Het was onze eerste repetitieruimte. De afgelopen jaren kwamen we samen in Het Stedium.”

