HV Huissen moet bezuinigen om te overleven: ‘En dat gaat lukken, we leven meer dan ooit’

Verleden leven Bijna iedereen kreeg les uit een van de boeken van Adriaan Maters (1943-2022)

Bekend werd hij in de regio vooral door de boeken die hij schreef over de geschiedenis van zijn woonplaats Beuningen. En in het hele land vanwege zijn schrijfwerk voor de educatieve uitgeverijen Malmberg, ThiemeMeulenhoff en Zwijssen. Maar de carrière van Adriaan Maters begon op de kweekschool in Nijmegen, waarna hij leraar in het basisonderwijs werd.

14 december