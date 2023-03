‘Illegaal’ omgebouwde boerenstal moet toegestaan worden: ‘Er is woningnood, waar moeten deze mensen anders heen?’

De vrijstaande woning in het buitengebied van Gendt wordt illegaal bewoond, stelt de gemeente Lingewaard . Het tot woonhuis omgebouwde pand, een oude boerenstal, zou namelijk alléén voor agrarische doeleinden bestemd zijn. De bewoners beweren echter dat het pand al tientallen jaren in gebruik is als woning. Vooralsnog zien zij dan ook niets in een gedwongen verhuizing.

Woningnood

Wat betreft oppositiepartij SP hoeft het zo ver ook niet te komen, zo laat raadslid Brian Claassen weten. ,,We hebben de woningen hard nodig. Waar moeten de mensen anders naartoe”, vraagt hij zich af. ,,Laten we kijken of we het kunnen legaliseren. Het lijkt me niet dat deze bewoners iemand tot last zijn.”