Illegale gevechten tussen jongeren op straat in Bemmel: 'Stop hier onmiddellijk mee’

De politie en gemeente benadrukken dat het strafbaar is: zonder vergunning is het niet toegestaan op de openbare weg illegale, onaangekondigde gevechten en bokswedstrijden te houden. Het verstoort volgens de politie in dit geval de openbare orde en heeft de vorm van een evenement.

Veel reacties

Op het Instagramaccount kondigen de leden van UFC Bemmel sinds 25 november de gevechten in verschillende berichten aan. Een live video van vorige week laat zien dat twee jongens in trainingspak elkaar flinke klappen geven tijdens hun gevecht op 13 december.



Andere jonge toeschouwers joelen, moedigen de vechters aan en zetten harde muziek aan. Ook is er een scheidsrechter.

De video krijgt veel reacties en is bijna 800 keer bekeken. ‘Waar is de ring’, ‘kut gevecht’ en ‘wat is dit nou joh’, reageren andere jongeren bijvoorbeeld. Met 472 vooral jeugdige volgers is UFC Bemmel ook een populair account.

Flink geschrokken

De vechters in deze eerste video zijn twee jongens van rond de 18 jaar uit de gemeente Lingewaard, laat de Betuwse wijkagent Mitchel de Waardt weten. Hij roept de jeugd op er onmiddellijk mee te stoppen. De twee uit de video wonen niet in Bemmel zelf.

De vechtersbazen hebben een officiële waarschuwing van de gemeente gekregen en moeten zich binnenkort verantwoorden bij de officier van justitie. ,,We hebben een gesprek met ze gevoerd en gaan er vanuit dat ze nog een geldboete gaan krijgen. De jongeren zijn flink geschrokken. Ze hadden niet verwacht de politie op hun dak te krijgen. Ook hun ouders zijn ingelicht en schrokken hiervan.”

‘Had uit de hand kunnen lopen’

Volgens de agent gingen de twee het gevecht met elkaar aan om een meningsverschil met elkaar op te lossen. ,,Ze hadden bitjes in en droegen handschoenen. Het lijkt erop dat het een vriendschappelijk karakter had. Maar je weet nooit hoe het uit de hand had kunnen lopen als een van de jongeren een verkeerde klap zou geven. Een gevecht in deze setting en zonder vergunning is absoluut niet wenselijk.”

Ook de toeschouwers zijn volgens De Waardt strafbaar, omdat zij deelnemen aan een illegaal evenement. De politie doet nog onderzoek naar de identiteit van hen. Hoeveel het er precies zijn, is bij De Waardt nog niet bekend. ,,Maar het zijn er heel wat. Zeker meer dan één, zoals op de video is te zien.”

Quote We hebben een gesprek met ze gevoerd en gaan er vanuit dat ze hier nog een geldboete voor gaan krijgen. De jongeren zijn flink geschrok­ken. Mitchel de Waardt, Wijkagent

Rico en Badr

Met de naam UFC Bemmel verwijzen de jongeren naar de UFC, de grootste vechtsportorganisatie ter wereld. Of de bokswedstrijd ook te maken heeft met de populariteit van Rico Verhoeven en Badr Hari, durft de agent niet te zeggen. ,,Het zou kunnen. Dat weet je niet.”