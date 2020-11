Ilona is hoopvol na zware operatie dankzij crowdfunding: ‘Weer leuke dingen met mijn kinderen doen’

Na anderhalf jaar eindelijk een nieuwe speeltuin in Huissen

27 oktober HUISSEN - Kinderen uit de Zilverkamp moesten even geduld hebben. Maar na anderhalf jaar wachten is er een nieuwe speeltuin op de hoek Sportdreef-Nielant in Huissen, met louter natuurlijke materialen: hout en touw. ,,Een speeltuin die de fantasie van de kinderen stimuleert. Ze zijn er heel enthousiast over'', zegt Jacqueline van Munster, een van de initiatiefnemers.