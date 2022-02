In Arnhem en Huissen dezelfde kreet tijdens fakkeltocht: ‘Liefde, vrijheid, geen dictatuur!’

‘Word wakker’ en ‘vrijheid, liefde, geen dictatuur’, galmde woensdag door de straten van het Sonsbeekkwartier in Arnhem. Precies dezelfde leuzen klinken een dag later in het centrum van Huissen, uit protest tegen de coronamaatregelen.



Het zijn fakkeltochten, die sinds december plaatsvinden en duidelijk in opmars zijn. Woensdag was de zesde wekelijkse tocht in Arnhem. De teller in de Betuwe staat op drie en later deze maand zijn ze ook in Bemmel en Angeren.



Het doel, de coronamaatregelen afschaffen, is overal hetzelfde. Toch zijn er ook verschillen.