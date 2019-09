In Doornenburg met hamer doodgeslagen man zat 9 jaar in Spaanse cel na poging tot doodslag

Proef met ‘kletskop’ om spontaan praatje in restaurant te bevorderen

11:36 BEMMEL - Bezoekers van een restaurant in Bemmel of Lent hoeven de komende drie maanden niet in hun eentje te genieten van een kop koffie of thee. Wie gezelschap wil, kan op vaste tijdstippen een warme drank bestellen in een speciaal hiervoor ontworpen kop of glas, de ‘kletskop’. Daarmee geeft de gast van het restaurant aan dat hij openstaat voor een praatje en dat een ander die ook voor een kletskop kiest bij hem kan aanschuiven.