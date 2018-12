In Huissen en Bemmel stinkt het ‘als een otter’, ook de gemeente is het nu beu

Kerststal van Jos is klaar: ‘Publiek komt van heinde en ver’

16 december HULHUIZEN/GENDT - Anderhalve dag is Jos Niels er druk mee geweest, maar het resultaat mag er weer zijn. De kerststal in de Mariakapel in Hulhuizen trekt veel publiek. ,,Iemand uit Aalsmeer belde. Of de kerststal al klaar is. Ja, de mensen kunnen komen.”