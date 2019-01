Inbreker crasht met auto tijdens achtervolging in Huissen, man vlucht voor politie

Papegaaien zijn er slecht aan toe door buiten­brand in Bemmel

5 januari BEMMEL - Een drietal papegaaien is er deze zaterdagmiddag slecht aan toe door een buitenbrand aan de Nevelveld in Bemmel. De bewoner van een woning had eerder op de dag as van zijn open haard in een afvalcontainer gegooid. Het as was nog te heet, waardoor niet veel later de container is gaan smeulen en vlam ging vatten.