Indrukwekkende sloopoperatie in Bemmel: van de oude veilinghallen is bijna niets meer over

Grote zorgen over depressie­ve pubermei­den: ‘Wachtlijst slinkt, maar deze groep blijft groeien’

In plaats van 200 kinderen staan er nu ‘nog maar’ 170 kinderen op de wachtlijst voor jeugdzorg in Arnhem. De inzet van een bemiddelaar om aanmeldingen te spreiden, ook naar kleine aanbieders buiten de stad, werkt. Maar de zorgen blijven, vooral over de grote groep depressieve pubermeisjes.