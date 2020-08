Influencer Farhad zet Gendt in de etalage: ‘Er zijn al rijke Arabiërs die informeren naar een tweede huis’

Met zijn foto's overtuigt Farhad Karimi iedereen van het natuurschoon in en rond het dorp Gendt in de gemeent Lingewaard.



,,Ik kan wel zeggen dat de lucht blauw is, dat de rivier de Waal mooi is en dat de bloemen prachtige kleuren hebben, maar het is beter om het te laten zien. Beelden zeggen meer dan woorden’’, zegt de 51-jarige in Iran geboren Gendtenaar.