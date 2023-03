Integrade van De Klup voor eerst niet in Huissen, maar in Bemmel: ‘Zolang de structuur hetzelfde blijft, komt het goed’

Josan Meijers: ’Je weet nooit wat op je pad komt’

Josan Meijers (67) woont op een van de mooiste plekjes van Tiel, in een rijksmonument nabij de Waal en het Inundatiekanaal. Nadat ze jaren gedeputeerde was in Gelderland en vervolgens waarnemend burgemeester in Lingewaal en Buren is ze na vandaag formeel met pensioen.