Inval levert veel tabak op in Huissense woning: 52 sloffen en 17 kilo waterpijptabak

Volgens een woordvoerder betrof het een aangestuurde controle. De douane wil niet vertellen waar de melding vandaan kwam. ,,Wij doen daar geen mededelingen over." Wel wil ze kwijt dat een dergelijke aangestuurde controle in een woonwijk niet maandelijks en ook niet wekelijks voorkomt.

Helft bewapend

Bij de controle was een tiental fysiek toezichtmedewerkers van de douane aanwezig. De helft van hen was bewapend. Volgens de woordvoerder is dat de standaardprocedure als niet bekend is waar de controle plaatsheeft. ,,Voor de veiligheid van omwonenden en medewerkers. We weten niet wat we ter plekke zullen aantreffen."