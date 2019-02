Invaldocent Duits zou leerling hebben geslagen en mag geen les meer geven op OBC Bemmel

De ouders en leerlingen van de onderbouw vmbo-T en de onderbouw havo/vwo zijn per brief op de hoogte gebracht. In de brief wordt gesproken over ‘een vervelend voorval tijdens een van de lessen’ die tot de directe beëindiging van de samenwerking heeft geleid.



De docent was als invalkracht vorige week begonnen met de lessen Duits. ‘In overleg met hem zal hij niet meer terugkeren als vakdocent op onze school’, aldus de toelichting in de brief.