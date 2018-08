Inwoners Bemmel geschokt na aanslag

,,Ik zag het vanmorgen op de nieuwsapp en dacht 'dat zal toch niet waar zijn in onze gemeente.' Maar het is wel zo, dit lijkt helemaal nergers op’’, zegt Rob Natrop terwijl hij een knikje richting gemeentehuis maakt. Hij had net dochter Jennifer van school gehaald en die wilde ook bij het gemeentehuis kijken. ,,Je vraagt je vooral af waarom iemand dit doet. Ik zie echt het nut er niet van, zelfs als je heel boos op de gemeente bent moet je praten. Stel je voor dat hij het overdag had gedaan, dan was het helemaal niet meer te overzien zijn geweest.’’



Surrealistisch

Die gedachte ging ook door het hoofd van Annemarie Clappers. ,,Dan zou ik me denk ik ook heel onveilig voelen. Dat is nu toch niet zo, het is waarschijnlijk een eenmalig incident, al is het wel heel surrealistisch zo dicht bij je huis.’’ Clappers werd wakker van de sirenes. ,,We wonen hier echt vlakbij, ik heb vooral de brand in de gaten gehouden uit angst dat het zou overslaan. Nu ben ik nieuwsgierig, je wilt op de een of andere manier toch begrijpen waarom iemand dit doet.’’



Voor de Bemmelse scholieren Thijs Engelhard en Simmo Petersen was dat ook de reden om bij het gemeentehuis te komen kijken. ,,Je wilt toch weten wat er is gebeurd, al krijg je hier ook geen antwoord op vragen. Maar het gaat wel om je eigen woonomgeving, dan wil je toch weten wat er speelt’’, zegt Thijs. ,,Daarom zijn we hier ook’’, vult Simmo aan. De jonge Bemmelnaren voelen zich door dit incident niet onveiliger. ,,Want het gaat om een gerichte actie tegen de gemeente, niet tegen inwoners’’, denkt Simmo. ,,En je moet gewoon je leven leven en je niet door dit soort dingen laten intimideren’’, sluit Thijs af.