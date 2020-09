Inwoners van Lingewaard klagen drie keer per dag over elkaar: ‘Kwesties waar de Rijdende Rechter zich over buigt’

Betuwse voetbal Ondanks nederlaag trainer SC Valburg optimis­tisch over vervolg

19 september SC Valburg is de competitie, op bezoek bij CHRC, begonnen met een 2-1 nederlaag. De jeugdige formatie van trainer Bert Willemsen begon in Heelsum slecht aan het duel en keek binnen tien minuten al tegen een 2-0 achterstand aan. Omdat de thuisclub al in het eerste bedrijf de trekker definitief over haalde, bleven de gasten in de wedstrijd.