Is de Betuwe straks een filmset? Joe Speedboot in Huissen verfilmen ‘lijkt me fantastisch’

Elst op Stelten en Herveldse Avondvier­daag­se geschrapt, Bemmelse Dweildag in najaar

5 maart ELST/ BEMMEL/ HERVELD - De 2021 versie van Elst op Stelten gaat niet door. De braderie in het dorpscentrum van Elst staat jaarlijks voor tweede pinksterdag op de agenda, maar is vanwege coronabeperkingen opnieuw afgeblazen. Ook de Avondvierdaagse Herveld/Andelst is vanwege de pandemie geschrapt, terwijl de Bemmelse Dweildag naar het najaar is verplaatst.