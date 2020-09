Is Willem de enige die dronken wordt van een glas fris? Roep om onderzoek naar auto-brouwerijsyndroom

Wachtlijst voor de fietsenma­ker: ‘Sinds de coronacri­sis in het echt heel druk geworden’

28 augustus ELST / BEMMEL - Dat er sectoren zijn die juist profiteren van de corona-crisis is geen geheim meer. Maar ook dat heeft zijn keerzijde. Neem de fietsenmakers als voorbeeld. Daar gaat het zo goed dat de wachttijden voor een reparatie in weken wordt gemeten, niet meer in dagen.