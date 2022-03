Jaarlijks verlaat 10.000 kilo legale wiet Huissen: ‘Wij hebben geen aanvoer, alleen afvoer’

Lingewaard fluit legale wietkweker met plan voor gebied van vier à vijf voetbalvel­den terug

HUISSEN/ BEMMEL - Wietkweekbedrijf Cannamax is verzocht de aanvraag voor een bouwvergunning in Lingewaard voorlopig nog in te trekken. De gemeente wijst erop dat het beoogde perceel in het glastuinbouwgedeelte van NextGarden nog niet is aangekocht. Een kavel die de gemeente zélf moet verkopen en waar nog over nagedacht wordt.

