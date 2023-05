Jacht vaart op krib langs de Waal bij Gendt

Ze ging vanaf haar 13de van instelling naar instelling tot ze uit wanhoop haar knuffel in brand stak. Nu zit ze in de cel

Een 19-jarige vrouw stak in november vorig jaar in een instelling in Groesbeek haar knuffel in brand en zit sindsdien in de jeugdgevangenis in Nijmegen. ,,Ik heb een wanhoopsdaad begaan, maar word hier wel heel hard voor gestraft.”