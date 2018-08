Jan (85) uit Doorwerth gaat net als Maarten van der Weijden het water in

Veroorza­ker zwaar letselonge­val in Gendt was ‘met de baas bezig’

24 augustus GENDT / ARNHEM – Ze wilde net aan haar tweede krantenwijk beginnen, maar in plaats daarvan belandde ze na een ongeluk in het ziekenhuis. Een buurman van twee huizen verder reed haar aan op de Flierensestraat in Gendt, ‘alsof hij met alles bezig was behalve met autorijden’, herinnert de bezorgster zich.