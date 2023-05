Jan Bos, de nieuwe dominee van Huissen, wil ‘net als Jezus de straat op’: ‘Een volle kerk is niet mijn doel’

Klimaat

,,De kerk was door die verschillen geen vindplaats van vrede en dialoog meer. Dat deed pijn. Maar het afscheid is heel mooi verlopen. Nu ben ik dicht bij mijn dochter, die in Arnhem woont. En een van mijn twee zonen woont in Nijmegen. Mijn vrouw heeft ook al werk gevonden, bij een woongroep voor mensen met een verstandelijke beperking, pal naast de kerk! Heel toevallig. Soms denk je ‘je wordt een handje geholpen door iets van buiten’, maar dat geloof ik eigenlijk niet. Het is in het leven vooral een kwestie van veel geluk én pech hebben.”